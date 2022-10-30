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Полтавська ОВА опублікувала графік погодинного відключення електроенергії в області

Полтавська ОВА опублікувала графік погодинного відключення електроенергії в області

Київ • УНН

 • 1453553 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Голова Полтавської ОВА Олександр Лунін опублікував графік погодинного відключення електроенергії в області, передає УНН.

Деталі

Відключення світла повинні бути максимально справедливими та прогнозованими. Люди мають знати, коли та на скільки в них зникне електроенергія.

Тому Полтавщина впроваджує графіки погодинного відключення. Область розділили на три черги, які вимикатимуть за встановленим графіком.

Поділ на черги можна переглянути за посиланням — тут зазначені населені пункти та вулиці. Черги змінюватися не будуть.

Графік вимкнень на листопад за посиланням — тут зазначені день та час вимкнення світла для кожної черги.

Нагадаємо

Завдяки економному споживанню електроенергії сьогодні вранці в Україні не вводили аварійні відключення, проте ввечері є такий ризик.

Додамо

На Кіровоградщині закликали терміново зменшити споживання електроенергії через тяжку ситуацію в області.

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