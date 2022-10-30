Вранці в Україні відмовилися від аварійних відключень світла

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"Сьогодні другий ранок поспіль Диспетчерський центр "Укренерго" не надавав операторам систем розподілу обсягів для аварійних відключень споживачів", – ідеться у повідомленні.

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Як зазначили, обмеження не застосовували, тому що сьогодні вранці українці спожили на 2,6% менше електроенергії, ніж вчора. Також зростання споживання уповільнило те, що верхня точка ранкового піку була пізніше.

Окрім того, українці заощадливо споживали електроенергію ввечері 29 жовтня. За даними Укренерго, в години пікового навантаження споживання в Києві знизилося на 6,2%, у Київській області – на 3,3%, Черкаській – на 17,8% , Харківській – на 7,0%, Чернігівській – на 5,9%.

Проте не відкидають, що примусові відключення можуть ввести ввечері. Українців знову попросили не вмикати одночасно потужні електроприлади.

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"Попереду вечір неділі, під час якого є ризик виникнення необхідності застосування обмежень. Будь ласка, готуючись до наступного робочого тижня, не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів і за можливості перенесіть користування пральними машинами, бойлерами та обігрівачами на ніч, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий", – закликали в Укренерго.

Нагадаємо

28 жовтня заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що з наступного тижня графіки відключень світла стануть плановими, а не аварійними.