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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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10:07 • 819 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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Немає у російських терористів таких ракет, які могли б влучити в українське бажання жити, — Зеленський

Немає у російських терористів таких ракет, які могли б влучити в українське бажання жити, — Зеленський

Київ • УНН

 • 182844 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський відзначив хорошу роботу Повітряних сил ЗСУ та заявив, що “немає у російських терористів таких ракет, які могли б влучити в українське бажання жити”, пише УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що більшість об’єктів, які терористи визначили собі за мішені, вдалося врятувати і це завдяки хорошій роботі Повітряних сил України. За ранок 31 жовтня терористи застосували для масованого удару 55 крилатих ракет, із них 45 збито.

Цитата

“Немає у російських терористів таких ракет, які могли б влучити в українське бажання жити, жити цивілізовано й дбати одне про одного. А якщо хтось там у Кремлі наслухався своїх божевільних пропагандистів і вирішив, що темрява в Україні допоможе тиснути на українців, то хай потім не дивується вже своїм втратам, коли побачить, як українці ведуть “переговори” в темряві”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо

Сьогодні вранці у межах Києва зафіксували 16 повітряних цілей, знищили щонайменше 12.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські військові за три хвилини знищили два російських вертольоти Ка-52.

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