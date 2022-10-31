Немає у російських терористів таких ракет, які могли б влучити в українське бажання жити, — Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський відзначив хорошу роботу Повітряних сил ЗСУ та заявив, що “немає у російських терористів таких ракет, які могли б влучити в українське бажання жити”, пише УНН.
Деталі
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що більшість об’єктів, які терористи визначили собі за мішені, вдалося врятувати і це завдяки хорошій роботі Повітряних сил України. За ранок 31 жовтня терористи застосували для масованого удару 55 крилатих ракет, із них 45 збито.
Цитата
“Немає у російських терористів таких ракет, які могли б влучити в українське бажання жити, жити цивілізовано й дбати одне про одного. А якщо хтось там у Кремлі наслухався своїх божевільних пропагандистів і вирішив, що темрява в Україні допоможе тиснути на українців, то хай потім не дивується вже своїм втратам, коли побачить, як українці ведуть “переговори” в темряві”, — сказав Зеленський.
Нагадаємо
Сьогодні вранці у межах Києва зафіксували 16 повітряних цілей, знищили щонайменше 12.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські військові за три хвилини знищили два російських вертольоти Ка-52.