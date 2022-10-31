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Нет у российских террористов таких ракет, которые могли бы попасть в украинское желание жить, - Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский отметил хорошую работу Воздушных сил ВСУ и заявил, что “нет у российских террористов таких ракет, которые могли бы попасть в украинское желание жить”, пишет УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что большинство объектов, которые террористы определили себе в качестве мишеней, удалось спасти и это благодаря хорошей работе Воздушных сил Украины. За утро 31 октября террористы применили для массированного удара 55 крылатых ракет, из них 45 сбиты.

Цитата

“Нет у российских террористов таких ракет, которые могли бы попасть в украинское желание жить, жить цивилизованно и заботиться друг о друге. А если кто-то там в Кремле наслушался своих сумасшедших пропагандистов и решил, что темнота в Украине поможет давить на украинцев, то пусть потом не удивляется уже своим потерям, когда увидит, как украинцы ведут “переговоры” в темноте”, — сказал Зеленский.

Напомним

Сегодня утром в пределах Киева зафиксировали 16 воздушных целей, уничтожили по меньшей мере 12.

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