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Из-за обстрелов боевиков 11 тысяч жителей Счастья вынуждены скрываться в подвалах. Омбудсмен призвала рассмотреть вопрос об эвакуации

Киев • УНН

 • 172765 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Из-за массовых обстрелов российскими боевиками 11 тысяч жителей прифронтового города Счастье в Луганской области вынуждены скрываться в подвалах, без тепло -, водоснабжения и света. Об этом в своем Telegram уполномочена Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

Цитата

“11 тысяч жителей города вынуждены скрываться в подвалах, без тепло-, водоснабжения и света. Люди жалуются, что в течение недели не могут купить продукты питания, поскольку не работают магазины, прекращена работа банков и банкоматов”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на "горячую линию" Уполномоченного поступают обращения от жителей прифронтового города Счастье в Луганской области о нарушении их прав на жизнь, безопасность, доступ к удовлетворению базовых человеческих потребностей и получения услуг.

В результате интенсивных обстрелов подконтрольных РФ вооруженных формирований, которые продолжаются уже вторые сутки, горят трансформаторы Луганской ТЭС, работа электростанции прекращена, повреждены жилые дома.

Обстрелы мирного населения и объектов критической инфраструктуры страной-оккупантом является грубым нарушением норм международного права, Женевской Конвенции о правилах ведения войны и Европейской Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

“Обращаюсь к органам местной власти ради сохранения человеческих жизней, рассмотреть вопрос об эвакуации жителей. Прошу международное сообщество отреагировать на факт нарушения основного права - права на жизнь и усилить давление на Российскую Федерацию, чтобы прекратить пренебрежение правами человека на территории Украины”, - отметила Денисова.

Добавим

Начиная с 9 утра, российско-оккупационные войска осуществили 14 обстрелов по населенных пунктах на Донбассе.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Беспокойство усилились, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти в любое время”.

Ситуация на Донбассе обострилась 17 февраля.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

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