Через обстріли бойовиків 11 тисяч мешканців Щастя вимушені переховуватись у підвалах. Омбудсмен закликала розглянути питання про евакуацію
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Через масові обстріли російськими бойовиками 11 тисяч мешканців прифронтового міста Щастя в Луганській області вимушені переховуватись у підвалах, без тепло-, водопостачання і світла. Про це у своєму Telegram уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
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“11 тисяч мешканців міста вимушені переховуватись у підвалах, без тепло-, водопостачання і світла. Люди скаржаться, що впродовж тижня не можуть купити продукти харчування, оскільки не працюють магазини, припинено роботу банків та банкоматів”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Наголошується, що на «гарячу лінію» Уповноваженого надходять звернення від мешканців прифронтового міста Щастя в Луганській області про порушення їхніх прав на життя, безпеку, доступ до задоволення базових людських потреб і одержання послуг.
Внаслідок інтенсивних обстрілів підконтрольних РФ збройних формувань, які тривають вже другу добу, горять трансформатори Луганської ТЕС, роботу електростанції припинено, пошкоджено житлові будинки.
Обстріли мирного населення та об’єктів критичної інфраструктури країною-окупантом є грубим порушенням норм міжнародного права, Женевської Конвенції про правила ведення війни та Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
“Звертаюся до органів місцевої влади заради збереження людських життів, розглянути питання про евакуацію жителів. Прошу міжнародну спільноту відреагувати на факт порушення основного права – права на життя та посилити тиск на Російську Федерацію, аби припинити нехтування правами людини на території України”, - наголосила Денісова.
Додамо
Починаючи з 9-ї ранку, російсько-окупаційні війська здійснили 14 обстрілів по населених пунктах на Донбасі.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.
Ситуація на Донбасі загострилася 17 лютого.
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.