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Від ранку російські війська здійснили 14 обстрілів населених пунктів

Від ранку російські війська здійснили 14 обстрілів населених пунктів

Київ • УНН

 • 98389 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Починаючи з 9-ї ранку, російсько-окупаційні війська здійснили 14 обстрілів по населених пунктах на Донбасі. Про це повідомив під час брифінгу начальник групи Об'єднаного центру цивільно-військового співробітництва штабу Об'єднаних сил Віктор Лисюк, передає кореспондент УНН.

Деталі

Загалом з початку доби зафіксовано 17 обстрілів.

“За поточну добу з боку збройних формувань РФ зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню, 14 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння”, — повідомив начальник пресслужби Об’єднаних сил Павло Ковальчук.

Втрат серед українських військових немає.

Як повідомив Віктор Лисюк, лише за період з 9 до 12 години 22 лютого російськими військами було здійснено 14 обстрілів по таких населених пунктах: Щастя, Трьохізбенка, Південне, Зайцеве, Новолуганське, Нью-Йорк, Красногорівка, Водяне, Мар'їнка, Верхньоторецьке, Гранітне. Під час обстрілів пошкоджень зазнали 14 житлових будинків.

“Жертв та поранених серед цивільного населення немає. Але інформація постійно оновлюється”, — додав Лисюк.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”. 

Ситуація на Донбасі загострилася 17 лютого.

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

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