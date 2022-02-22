С утра российские войска совершили 14 обстрелов населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Начиная с 9 утра, российско-оккупационные войска совершили 14 обстрелов по населенным пунктам на Донбассе. Об этом сообщил во время брифинга начальник группы Объединенного центра гражданско-военного сотрудничества штаба Объединенных сил Виктор Лысюк, передает корреспондент УНН.
Детали
Всего с начала суток зафиксировано 17 обстрелов.
“За текущие сутки со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня, 14 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения”, — сообщил начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук.
Потерь среди украинских военных нет.
Как сообщил Виктор Лысюк, только за период с 9 до 12 часов 22 февраля российскими войсками было совершено 14 обстрелов по таких населенных пунктах: Счастье, Трехизбенка, Пивденное, Зайцево, Новолуганське, Нью-Йорк, Красногоровка, Водяное, Марьинка, Верхнеторецкое, Гранитное. Во время обстрелов повреждения получили 14 жилых домов.
“Жертв и раненых среди гражданского населения нет. Но информация постоянно обновляется", - добавил Лысюк.
Контекст
Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.
Ситуация на Донбассе обострилась 17 февраля.
21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.
Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".
Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.