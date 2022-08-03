Из-за ночных обстрелов Харькова и Николаева открыли производство: прокуратура показала фото
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Открыты уголовные производства из-за повреждения гражданской инфраструктуры в результате очередных вражеских обстрелов Николаева и ракетного удара по Харькову. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Так, по данным следствия, 2 и 3 августа 2022 года военные страны-агрессора совершили очередные ракетные и артиллерийские удары по Николаеву. В результате обстрелов получили повреждения многоэтажки, десятки зданий частного сектора, супермаркет, аптека, автогаражный кооператив. Под вражеским огнем оказалась территория конноспортивной школы.
Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Какие-либо военные объекты на этих территориях отсутствуют.
«При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.
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Кроме того, прокуратура сообщила, что начато производство из-за очередного ракетного удара по Харькову.
По данным следствия, 3 августа 2022 года около 4:00 утра российские военные нанесли ракетный удар по Новобаварскому району Харькова. В результате обстрела частично разрушен завод. Ракета попала в один из цехов площадью 6000 кв. Кроме того, еще одна вражеская ракета попала в открытую местность возле жилмассива в Холодногорском районе Харькова. Образовалась воронка диаметром 8 метров.
По предварительной информации, обстрел производился ракетами С-300 с территории Белгородской области рф.
«При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.
Дополнение
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что ракеты по Харькову в ночь на среду российские оккупанты запустили из белгорода, скорее всего из ЗРК С-300.