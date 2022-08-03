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Харків вночі обстріляли з бєлгорода, швидше за все з С-300 - Синєгубов

Харків вночі обстріляли з бєлгорода, швидше за все з С-300 - Синєгубов

Київ • УНН

 • 157968 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Ракети по Харкову у ніч на середу російські окупанти запустили з бєлгорода, швидше за все з ЗРК С-300, повідомив 3 серпня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Близько 4 ранку російські окупанти завдали два удари по Харкову. Ракети запустили із бєлгорода, попередньо - із ЗРК С-300. У Холодногірському районі ворожа ракета влучила у землю. Ще одна російська ракета вдарила по території цивільного промислового об'єкта в Новобаварському районі. Пошкоджено будівлю. Попередньо – постраждалих немає", - написав Синєгубов у Telegram.

Деталі

Протягом минулої доби, 2 серпня, зі слів голови ОВА, ворог обстрілював Богодухівський, Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони області. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

Так, внаслідок чергового обстрілу міста Чугуїв пошкоджені складські приміщення закладу освіти, сталася пожежа. У Золочівській громаді - горів приватний будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

На лінії зіткнення, як повідомив Синєгубов, тривають бойові дії. "Наші захисники продовжують тримати позиції та завдавати ворогу втрат. На Харківському напрямку ворог здійснив спробу піти вперед в районі Кочубеївка – Дементіївка, але, отримавши відсіч, відступив з втратами", - зазначив голова Харківської ОВА.

Доповнення

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два потужні вибухи у місті вночі.

Українські Національні Новини

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