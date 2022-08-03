Ворожий обстріл Харкова: постраждав інфраструктурний об'єкт
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два потужні вибухи у місті. В одному випадку приліт у Холодногірському районі. Попередньо обійшлося без жертв та пожежі. За другим прильотом постраждав інфраструктурний об'єкт у Новобаварському районі, передає УНН.
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"За другим прильотом постраждав інфраструктурний об'єкт у Новобаварському районі. Без жертв та пожежі. Лише руйнування", - зазначив він.
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Як повідомив Терехов, Харків почув вибухи о 03:55 та о 03:56.