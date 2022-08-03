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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ворожий обстріл Харкова: постраждав інфраструктурний об'єкт

Ворожий обстріл Харкова: постраждав інфраструктурний об'єкт

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два потужні вибухи у місті. В одному випадку приліт у Холодногірському районі. Попередньо обійшлося без жертв та пожежі. За другим прильотом постраждав інфраструктурний об'єкт у Новобаварському районі, передає УНН.

Цитата

"За другим прильотом постраждав інфраструктурний об'єкт у Новобаварському районі. Без жертв та пожежі. Лише руйнування", - зазначив він.

Доповнення 

Як повідомив Терехов, Харків почув вибухи о 03:55 та о 03:56.

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