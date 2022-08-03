Вражеский обстрел Харькова: пострадал инфраструктурный объект

Цитата

"По второму прилету пострадал инфраструктурный объект в Новобаварском районе. Без жертв и пожара. Только разрушение", - отметил он.

Дополнение

Как сообщил Терехов, Харьков услышал взрывы в 03:55 и в 03:56.