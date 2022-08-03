Вражеский обстрел Харькова: пострадал инфраструктурный объект
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух мощных взрывах в городе. В одном случае прилет в Холодногорском районе. Предварительно обошлось без жертв и пожара. За вторым прилетом пострадал инфраструктурный объект в Новобаварском районе, передает УНН.
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"По второму прилету пострадал инфраструктурный объект в Новобаварском районе. Без жертв и пожара. Только разрушение", - отметил он.
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Как сообщил Терехов, Харьков услышал взрывы в 03:55 и в 03:56.