Харьков ночью обстреляли из белгорода, скорее всего из С-300 - Синегубов

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"Около 4 утра российские оккупанты нанесли два удара по Харькову. Ракеты запустили из белгорода, предварительно - из ЗРК С-300. В Холодногорском районе вражеская ракета попала в землю. Еще одна российская ракета ударила по территории гражданского промышленного объекта в Новобаварском районе. Повреждено здание. Предварительно – пострадавших нет", - написал Синегубов в Telegram.

Детали

За прошедшие сутки, 2 августа, по словам главы ОВА, враг обстреливал Богодуховский, Чугуевский, Харьковский и Изюмский районы области. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Так, в результате очередного обстрела города Чугуев повреждены складские помещения учебного заведения, произошел пожар. В Золочевской громаде – горел частный дом. Спасатели ликвидировали пожар.

На линии столкновения, как сообщил Синегубов, продолжаются боевые действия. "Наши защитники продолжают держать позиции и наносить врагу урон. На Харьковском направлении враг предпринял попытку пойти вперед в районе Кочубеевка – Дементиевка, но, получив отпор, отступил с потерями", - отметил глава Харьковской ОВА.

Дополнение

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух мощных взрывах в городе ночью.