Через нічні обстріли Харкова та Миколаєва відкрили провадження: прокуратура показала фото

Деталі

Так, за даними слідства, 2 та 3 серпня 2022 року військові країни-агресора здійснили чергові ракетні та артилерійські удари по Миколаєву. Внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень багатоповерхівки, десятки будівель приватного сектору, супермаркет, аптека, автогаражний кооператив. Під ворожим вогнем опинилася територія кінно-спортивної школи.

Зазначається, що детальна інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Будь-які військові об‘єкти на цих територіях відсутні.

«За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», - йдеться в повідомленні.

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Окрім того, Генеральна прокуратура повідомила, що розпочато провадження через черговий ракетний удар по Харкову.

За даними слідства, 3 серпня 2022 року близько 4:00 ранку російські військові завдали ракетний удар по Новобаварському району Харкова. Внаслідок обстрілу частково зруйновано завод. Ракета влучила в один із цехів площею 6000 м кв. Крім того, ще одна ворожа ракета влучила у відкриту місцевість біля житлового масиву в Холодногірському районі Харкова. Утворилась воронка діаметром 8 метрів.

За попередньо інформацію, обстріл здійснювався ракетами С-300 з території Бєлгородської області рф.

«За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що ракети по Харкову у ніч на середу російські окупанти запустили з бєлгорода, швидше за все з ЗРК С-300.