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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Вночі окупанти вдарили по Миколаєву двома ракетами: в ОП показали наслідки

Вночі окупанти вдарили по Миколаєву двома ракетами: в ОП показали наслідки

Київ • УНН

 • 197454 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Цієї ночі російські окупанти вдарили по Миколаєву двома ракетами, одна з яких влучила у магазин. Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко показав відео з наслідками ворожої атаки, повідомляє УНН із посиланням на його Telegram.

Деталі

"Внаслідок обстрілів вночі зруйновано супермаркет. Окупанти використали 2 ракети ЗРК С-300. Одна впала поруч, інша – влучила в магазин", – написав Тимошенко.

Він додав, що внаслідок ворожих ударів у місті сталося кілька пожеж. За попередньою інформацією, жертв немає. На місцях працюють екстрені служби.

Нагадаємо

Сьогодні вранці російські окупанти знову обстріляли Миколаїв та область – поранено одну людину, зруйновано супермаркет, пошкоджено багатоповерхові будинки, відомо про влучання на територію кінно-спортивної школи.

Українські Національні Новини

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