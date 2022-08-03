Вночі окупанти вдарили по Миколаєву двома ракетами: в ОП показали наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Цієї ночі російські окупанти вдарили по Миколаєву двома ракетами, одна з яких влучила у магазин. Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко показав відео з наслідками ворожої атаки, повідомляє УНН із посиланням на його Telegram.
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"Внаслідок обстрілів вночі зруйновано супермаркет. Окупанти використали 2 ракети ЗРК С-300. Одна впала поруч, інша – влучила в магазин", – написав Тимошенко.
Він додав, що внаслідок ворожих ударів у місті сталося кілька пожеж. За попередньою інформацією, жертв немає. На місцях працюють екстрені служби.
Нагадаємо
Сьогодні вранці російські окупанти знову обстріляли Миколаїв та область – поранено одну людину, зруйновано супермаркет, пошкоджено багатоповерхові будинки, відомо про влучання на територію кінно-спортивної школи.