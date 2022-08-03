Ночью оккупанты ударили по Николаеву двумя ракетами: в ОП показали последствия

Детали

"В результате обстрелов ночью разрушен супермаркет. Оккупанты использовали 2 ракеты ЗРК С-300. Одна упала рядом, другая – попала в магазин", – написал Тимошенко.

Он добавил, что в результате вражеских ударов в городе произошло несколько пожаров. По предварительной информации, жертв нет. На местах работают экстренные службы.

Напомним

Сегодня утром российские оккупанты снова обстреляли Николаев и область – ранен один человек, разрушен супермаркет, повреждены многоэтажные дома, известно о попадании на территорию конно-спортивной школы.