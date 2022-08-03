Окупанти знову вдарили по Миколаєву та області: влучили у кінну школу, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти знову обстріляли Миколаїв та область – поранено одну людину, зруйновано супермаркет, пошкоджено багатоповерхові будинки, відомо про влучання на територію кінно-спортивної школи. Про це у Telegram повідомляє голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.
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"Зранку, 3 серпня, о 7:00 внаслідок ворожих обстрілів селища Галицинове Галицинівської громади поранено одну людину. Також зранку, 3 серпня, о 5:35 внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків відбулася пожежа сухої трави на території підприємства", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Окрім того, вранці 3 серпня, приблизно о 05:00, знову зазнав ворожих обстрілів Миколаїв. В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому - зруйновано супермаркет та пошкоджено багатоповерхові будинки, аптеку, магазини, дорожнє полотно. Працюють рятувальні служби. Також відомо про влучання на територію кінно-спортивної школи. Детальна інформація уточнюється.
Додамо
За інформацією повітряного командування "Південь", 2 серпня близько 17:30 над Миколаївщиною було знищено чотири ворожі крилаті ракети типу Х (Х-101, Х-555).
Кім зазначив, що вчора приблизно о 21:00 окупанти вкотре обстріляли Миколаїв. Внаслідок ворожої атаки в одному з районів міста відбулась пожежа, уражено причал, пошкоджено промислове підприємство та житлові будинки. Попередньо відомо, що ворог також обстріляв автогаражний кооператив реактивними системами залпового вогню "Смерч". Детальна інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.
"Горіли поле і лісосмуга між населеними пунктами Шевченкове і Миколаївське. Постраждалих немає. Вдень, 2 серпня, з 14:40 по 15:00 відбулись обстріли околиць села Новомиколаївки Первомайської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Ввечері, 2 серпня, о 21:20 обстріли селища Радісний Сад Радсадівської громади, переважно річна аквазона. Постраждалих немає", - заявив очільник ОВА.
Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється. У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
Потужні вибухи пролунали в Миколаєві близько п’ятої ранку, є прильоти.