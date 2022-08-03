Оккупанты снова ударили по Николаеву и области: попали в конную школу, есть раненый

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"Утром, 3 августа, в 7:00 в результате вражеских обстрелов поселка Галициново Галицыновской громады ранен один человек. Также утром, 3 августа, в 5:35 в результате попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар сухой травы на территории предприятия", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, утром 3 августа, примерно в 05:00, снова подвергся вражеским обстрелам Николаев. В одном из районов города возник пожар, в другом - разрушен супермаркет и повреждены многоэтажные дома, аптека, магазины, дорожное полотно. Работают спасательные службы. Также известно о попадании на территорию конно-спортивной школы. Подробная информация уточняется.

Добавим

По информации воздушного командования "Юг", 2 августа около 17:30 над Николаевской областью были уничтожены четыре вражеских крылатых ракет типа Х (Х-101, Х-555).

Ким отметил, что вчера примерно в 21:00 оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. В результате вражеской атаки в одном из районов города произошел пожар, поражен причал, повреждены промышленное предприятие и жилые дома. Предварительно известно, что враг также обстрелял автогаражный кооператив реактивными системами залпового огня "Смерч". Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

"Горели поле и лесополоса между населенными пунктами Шевченково и Николаевское. Пострадавших нет. Днем, 2 августа, с 14:40 до 15:00 произошли обстрелы окрестностей села Новониколаевки Первомайской громады. Пострадавших и разрушений нет. Вечером, 2 августа, в 21:20 обстрелы поселка Радостный Сад Радсадовской громады, преимущественно годовая аквазона. Пострадавших нет", – заявил глава ОВА.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

Мощные взрывы прогремели в Николаеве около пяти утра, есть прилеты.