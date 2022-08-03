Окупанти обстріляли Миколаїв: зруйнований супермаркет
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Потужні вибухи пролунали в Миколаєві близько п’ятої ранку, є прильоти. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, передає УНН.
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Мер зазначив, що в одному з районів міста виникла пожежа, в іншому - зруйнований супермаркет.
Працюють рятувальні служби.
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"Більше інформації зможу повідомити вам за кілька годин", - наголосив Сєнкевич.
Нагадаємо
У Миколаєві близько 21.00, вчора, 2 серпня, пролунали потужні вибухи. Після вибухів близько дев’ятої вечора в одному з районів міста почалась пожежа. Також були перебої зі світлом.
Пізніше Сєнкевич повідомив, що у місті знову було чути вибухи, у тому числі касетних снарядів. Також додав, що подачу світла вже відновили.