У Миколаєві пролунали потужні вибухи: в одному з районів міста пожежа, є перебої зі світлом

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"Після потужних вибухів близько дев’ятої вечора в одному з районів міста почалась пожежа. Також є перебої зі світлом", - написав Сєнкевич.

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Міський голова закликав усіх максимально дотримуватись правил безпеки.

"Чуєте сигнал тривоги чи вибухи - одразу в укриття або хоча б подалі від вікон за дві стіни!" - наголосив Сєнкевич.

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