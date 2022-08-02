У Миколаєві пролунали потужні вибухи: в одному з районів міста пожежа, є перебої зі світлом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Миколаєві близько 21.00 пролунали потужні вибухи. Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, в одному з районів міста - пожежа, передає УНН.
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"Після потужних вибухів близько дев’ятої вечора в одному з районів міста почалась пожежа. Також є перебої зі світлом", - написав Сєнкевич.
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Міський голова закликав усіх максимально дотримуватись правил безпеки.
"Чуєте сигнал тривоги чи вибухи - одразу в укриття або хоча б подалі від вікон за дві стіни!" - наголосив Сєнкевич.
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