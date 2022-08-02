В Николаеве раздались мощные взрывы: в одном из районов города пожар, есть перебои со светом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В Николаеве около 21.00 раздались мощные взрывы. Как сообщил городской голова Александр Сенкевич, в одном из районов города - пожар, передает УНН.
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"После мощных взрывов около девяти вечера в одном из районов города начался пожар. Также есть перебои со светом", - написал Сенкевич.
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Мэр призвал всех максимально соблюдать правила безопасности.
"Слышите сигнал тревоги или взрывы – сразу в укрытие или хотя бы подальше от окон за две стены!" – подчеркнул Сенкевич.
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