В Николаеве раздались мощные взрывы: в одном из районов города пожар, есть перебои со светом

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"После мощных взрывов около девяти вечера в одном из районов города начался пожар. Также есть перебои со светом", - написал Сенкевич.

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Мэр призвал всех максимально соблюдать правила безопасности.

"Слышите сигнал тревоги или взрывы – сразу в укрытие или хотя бы подальше от окон за две стены!" – подчеркнул Сенкевич.

Ранее

Сегодня рф ударила по Украине бомбардировщиками Ту-95. Семь из восьми ракет были сбиты противовоздушной обороной Воздушных Сил ВС Украины.