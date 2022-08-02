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Окупанти вдарили по Україні з бомбардувальників Ту-95: сім із восьми ракет збила протиповітряна оборона

Окупанти вдарили по Україні з бомбардувальників Ту-95: сім із восьми ракет збила протиповітряна оборона

Київ • УНН

 • 465954 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Сьогодні рф вдарила по України бомбардувальниками Ту-95. Сім із восьми ракет було збито протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, 2 серпня близько 17 години окупанти завдали ракетного удару з району Каспійського моря. Застосовувались стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160).

Загалом по території України було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України.

"Сім із восьми ракет було збито протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну збито винищувачем авіації Повітряних Сил", - йдеться у повідомленні.

У той же час, за даними Повітряних сил, є одне влучання на Львівщині – уражено зенітний ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються.

Нагадаємо

У Львівській області пролунав вибух. Як повідомив голова ОВА Максим Козицький, попередньо - внаслідок ракетного удару.

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