Окупанти вдарили по Україні з бомбардувальників Ту-95: сім із восьми ракет збила протиповітряна оборона
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Сьогодні рф вдарила по України бомбардувальниками Ту-95. Сім із восьми ракет було збито протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України, передає УНН.
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Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, 2 серпня близько 17 години окупанти завдали ракетного удару з району Каспійського моря. Застосовувались стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160).
Загалом по території України було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України.
"Сім із восьми ракет було збито протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну збито винищувачем авіації Повітряних Сил", - йдеться у повідомленні.
У той же час, за даними Повітряних сил, є одне влучання на Львівщині – уражено зенітний ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються.
Нагадаємо
У Львівській області пролунав вибух. Як повідомив голова ОВА Максим Козицький, попередньо - внаслідок ракетного удару.