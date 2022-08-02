Оккупанты ударили по Украине из бомбардировщиков Ту-95: семь из восьми ракет сбила противовоздушная оборона

Детали

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, 2 августа около 17 часов оккупанты нанесли ракетный удар из района Каспийского моря. Применялись стратегические бомбардировщики Ту-95 (Ту-160).

Всего по территории Украины было выпущено восемь крылатых ракет типа Х-101 (Х-555) в направлении центральных, южных и западных областей Украины.

"Семь из восьми ракет были сбиты противовоздушной обороной Воздушных Сил ВС Украины. Шесть ракет ликвидировали зенитные ракетные войска и одна сбита истребителем авиации Воздушных Сил", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным Воздушных сил, есть одно попадание на Львовщине – поражен зенитный ракетный комплекс. Ущерб и пострадавшие уточняются.

Напомним

Во Львовской области раздался взрыв. Как сообщил председатель ОВА Максим Козицкий, предварительно – в результате ракетного удара.