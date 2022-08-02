На Львівщині пролунав вибух, попередньо - ракетний удар

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"Попередньо: вибух на території Червоноградського району внаслідок ракетного удару. Оперативні служби виїхали на місце. Деталі згодом", - написав Козицький.

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Сьогодні майже по всій території України - крім окупованих Херсонської області та Криму - лунала повітряна тривога. У соцмережах повідомляють, що у Кіровоградській, Миколаївській та Вінницькій області чули вибухи.