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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 57543 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 103452 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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10:23 • 107788 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 117515 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 112575 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 95706 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

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1 квітня, 07:46 • 97903 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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31 березня, 18:26 • 173197 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

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На Львівщині пролунав вибух, попередньо - ракетний удар

На Львівщині пролунав вибух, попередньо - ракетний удар

Київ • УНН

 • 143418 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Львівській області пролунав вибух. Як повідомив голова ОВА Максим Козицький, попередньо - внаслідок ракетного удару, передає УНН.

Цитата

"Попередньо: вибух на території Червоноградського району внаслідок ракетного удару. Оперативні служби виїхали на місце. Деталі згодом", - написав Козицький. 

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Сьогодні майже по всій території України - крім окупованих Херсонської області та Криму - лунала повітряна тривога. У соцмережах повідомляють, що у Кіровоградській, Миколаївській та Вінницькій області чули вибухи.

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