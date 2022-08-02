На Львівщині пролунав вибух, попередньо - ракетний удар
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Львівській області пролунав вибух. Як повідомив голова ОВА Максим Козицький, попередньо - внаслідок ракетного удару, передає УНН.
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"Попередньо: вибух на території Червоноградського району внаслідок ракетного удару. Оперативні служби виїхали на місце. Деталі згодом", - написав Козицький.
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