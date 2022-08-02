Майже по всій території України лунає повітряна тривога: у Кіровоградській області чують вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Майже по всій території України - крім окупованих Херсонської області та Криму - оголошена повітряна тривога. У соцмережах повідомляють, що у Кіровоградській області чують вибухи, передає УНН.
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За даними користувачів соцмереж та телеграм-каналів, вибухи пролунали у Кіровоградській області.
Також вибухи чули і у Миколаївській області, але за непідтвердженою інформацією, це звуки роботи ППО.
Наразі ні влада Миколаїської, ні Кіровоградської областей не коментувала інформацію про вибухи.
Раніше у Telegram-каналах поширювали інформацію про "пуски від 4 до 6 ракет із літаків Ту-95 з боку Каспійського моря у бік України".