Почти по всей территории Украины раздается воздушная тревога: в Кировоградской области слышатся взрывы

Детали

По данным пользователей соцсетей и телеграмм-каналов, взрывы прогремели в Кировоградской области.

Также взрывы слышали и в Николаевской области, но, по неподтвержденной информации, это звуки работы ПВО.

Пока ни власти Николаевской, ни Кировоградской областей не комментировали информацию о взрывах.

Ранее в Telegram-каналах распространяли информацию о "пусках от 4 до 6 ракет с самолетов Ту-95 со стороны Каспийского моря в сторону Украины".