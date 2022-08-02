Почти по всей территории Украины раздается воздушная тревога: в Кировоградской области слышатся взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Почти по всей территории Украины – кроме оккупированных Херсонской области и Крыма – объявлена воздушная тревога. В соцсетях сообщают, что в Кировоградской области слышны взрывы, передает УНН.
Детали
По данным пользователей соцсетей и телеграмм-каналов, взрывы прогремели в Кировоградской области.
Также взрывы слышали и в Николаевской области, но, по неподтвержденной информации, это звуки работы ПВО.
Пока ни власти Николаевской, ни Кировоградской областей не комментировали информацию о взрывах.
Ранее в Telegram-каналах распространяли информацию о "пусках от 4 до 6 ракет с самолетов Ту-95 со стороны Каспийского моря в сторону Украины".