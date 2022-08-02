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14 марта, 19:57 • 96731 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 112942 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 105436 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 136601 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 137133 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112546 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106294 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 92525 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111358 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136774 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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На Львовщине раздался взрыв, предварительно – ракетный удар

На Львовщине раздался взрыв, предварительно – ракетный удар

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 августа. УНН. Во Львовской области раздался взрыв. Как сообщил председатель ОВА Максим Козицкий, предварительно - в результате ракетного удара, передает УНН.

Цитата

"Предварительно: взрыв на территории Червоноградского района в результате ракетного удара. Оперативные службы выехали на место. Детали впоследствии", - написал Козицкий. 

Ранее

Сегодня почти по всей территории Украины – кроме оккупированных Херсонской области и Крыма – звучала воздушная тревога. В соцсетях сообщают, что в Кировоградской, Николаевской и Винницкой области слышали взрывы.

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