На Львовщине раздался взрыв, предварительно – ракетный удар
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Во Львовской области раздался взрыв. Как сообщил председатель ОВА Максим Козицкий, предварительно - в результате ракетного удара, передает УНН.
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"Предварительно: взрыв на территории Червоноградского района в результате ракетного удара. Оперативные службы выехали на место. Детали впоследствии", - написал Козицкий.
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