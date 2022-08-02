На Львовщине раздался взрыв, предварительно – ракетный удар

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"Предварительно: взрыв на территории Червоноградского района в результате ракетного удара. Оперативные службы выехали на место. Детали впоследствии", - написал Козицкий.

Ранее

Сегодня почти по всей территории Украины – кроме оккупированных Херсонской области и Крыма – звучала воздушная тревога. В соцсетях сообщают, что в Кировоградской, Николаевской и Винницкой области слышали взрывы.