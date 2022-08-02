У Миколаєві знову лунають вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Миколаєві знову лунають потужні вибухи. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, передає УНН.
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"Наразі у місті знову чути вибухи, у тому числі касетних снарядів", - наголосив він.
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Сєнкевич закликав жителів не підходити до вікон.
Також він додав, що подачу світла вже відновили.
Раніше
У Миколаєві близько 21.00, сьогодні, 2 серпня, пролунали потужні вибухи. Після вибухів близько дев’ятої вечора в одному з районів міста почалась пожежа. Також були перебої зі світлом.