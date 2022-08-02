У Миколаєві знову лунають вибухи

Цитата

"Наразі у місті знову чути вибухи, у тому числі касетних снарядів", - наголосив він.

Деталі

Сєнкевич закликав жителів не підходити до вікон.

Також він додав, що подачу світла вже відновили.

Раніше

У Миколаєві близько 21.00, сьогодні, 2 серпня, пролунали потужні вибухи. Після вибухів близько дев’ятої вечора в одному з районів міста почалась пожежа. Також були перебої зі світлом.