В Николаеве снова раздаются взрывы

Цитата

"Сейчас в городе снова слышны взрывы, в том числе кассетных снарядов", - подчеркнул он.

Детали

Сенкевич призвал жителей не подходить к окнам.

Также он добавил, что подачу света уже возобновили.

Ранее

В Николаеве около 21.00, сегодня, 2 августа, раздались мощные взрывы. После взрывов около девятого вечера в одном из районов города начался пожар. Также были перебои со светом.