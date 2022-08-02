В Николаеве снова раздаются взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В Николаеве снова раздаются мощные взрывы. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает УНН.
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"Сейчас в городе снова слышны взрывы, в том числе кассетных снарядов", - подчеркнул он.
Детали
Сенкевич призвал жителей не подходить к окнам.
Также он добавил, что подачу света уже возобновили.
Ранее
В Николаеве около 21.00, сегодня, 2 августа, раздались мощные взрывы. После взрывов около девятого вечера в одном из районов города начался пожар. Также были перебои со светом.