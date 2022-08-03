Оккупанты обстреляли Николаев: разрушенный супермаркет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Мощные взрывы прогремели в Николаеве около пяти утра, есть прилеты. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает УНН.

Детали

Мэр отметил, что в одном из районов города возник пожар, в другом – разрушенный супермаркет.

Работают спасательные службы.

Цитата

"Больше информации смогу сообщить вам через несколько часов", - подчеркнул Сенкевич.

Напомним 

В Николаеве около 21.00, вчера, 2 августа, раздались мощные взрывы. После взрывов около девятого вечера в одном из районов города начался пожар. Также были перебои со светом.

Позже Сенкевич сообщил, что в городе снова было слышно взрывы, в том числе кассетных снарядов. Также добавил, что подачу света уже возобновили.

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