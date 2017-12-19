Из-за непогоды ограничено движение грузовиков в пяти областях
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В пяти областях ввели ограничения на движение грузового транспорта из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора, передает УНН.
В Киевской области из-за снегопада с 6:00 18 декабря запрещен въезд большегрузного транспорта через Киев, из-за чего накопилось большое количество такого автотранспорта на проезжей части подъездных дорог к столице.
В Житомирской области с 9:30 19 декабря ограничено движение большегрузного транспорта на автодороге М-06 Киев - Чоп в пределах Житомирской области.
В Черкасской области с 10:00 19 декабря ограничено движение большегрузного транспорта на таких автодорогах государственного значения М-05 Киев - Одесса, км 143 + 028 - км 274 + 360; М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий Знаменка, км 513 + 515 - км 578 + 928.
В Полтавской области 10:30 19 декабря ограничено движение большегрузного транспорта на автодороге М-03 Киев - Харьков - Довжанский на участке Пирятын - Лубны.
В Винницкой области с 08:00 19 декабря ограничено движение грузовых транспортных средств по участку автодороге государственного значения М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, км 233 - км 244 (участок от границы с Житомирской областью до с.Махновка Козятинского района).
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки из снежных заносов вытащили 333 автомобили и оказана помощь 593 лицам.