Через негоду обмежили рух вантажівок у п'яти областях
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У п'яти областях ввели обмеження на рух вантажного транспорту через негоду. Про це повідомляє прес-служба Укравтодору, передає УНН.
У Київській області через снігопад з 6:00 18 грудня заборонено в'їзд великовагового транспорту через Київ, через накопичилось велика кількість такого автотранспорту на проїзній частині під’їзних доріг до столиці.
У Житомирській області з 9:30 19 грудня обмежено рух великовагового транспорту на автодорозі М-06 Київ – Чоп в межах Житомирської області.
У Черкаській області з 10:00 19 грудня обмежено рух великовагового транспорту на таких автодорогах державного значення: М-05 Київ – Одеса, км 143+028 – км 274+360; М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький Знам’янка, км 513+515 – км 578+928.
У Полтавській області 10:30 19 грудня обмежено рух великовагового транспорту на автодорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський, на ділянці Пирятин – Лубни.
У Вінницькій області з 08:00 19 грудня обмежено рух багатоосних вантажних транспортних засобів по ділянці автодорозі державного значення М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, км 233 – км 244 (ділянка від кордону з Житомирською областю до с. Махнівка Козятинського району).
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби зі снігових заметів витягли 333 автомобілі та надано допомогу 593 особам.