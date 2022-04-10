Из-за нападения на Украину россия утопает в международных судах. Расследование может занять 1-3 года

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"После совершенных оккупантами преступлений в Буче Великобритания заявила, что вместе с другими странами собирает доказательства для МУС", - отмечает ЦПД.

Детали

Так, в частности, Франция и ЕС оказывают финансовую и техническую помощь для документирования расследования преступлений рф в Украине.

В Центре напоминают, что по состоянию на 11 марта 41 страна обратилась в МУС в отношении преступлений, совершенных в Украине. Этот суд будет рассматривать индивидуальную уголовную ответственность путина и других российских чиновников.

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Также Украина подала в Международный суд ООН, где будет рассматриваться ответственность государства россия. 16 марта Международный суд ООН приказал рф остановить войну против Украины. Но москва отвергла обвинения и отказалась останавливать “спецоперацию” на территории государства.

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"Юристы предупреждают: расследование в суде может длиться от 1 до 3 лет. Исходя из количества стран, заинтересованных в вынесении приговора рф, вероятно, МУС и Международный суд ООН не будут затягивать процесс", - отмечают в центре.

Ранее

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в воскресенье сообщил о манипуляции в западном информационном пространстве, которые в частности касаются недавнего опроса Sunday Express при поддержке вашингтонского Института демократии.