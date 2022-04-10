Через напад на Україну росія потопає в міжнародних судах. Розслідування може зайняти 1-3 роки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Світ консолідувався у позові до Міжнародного кримінального суду (МКС) проти росії. Про це звітує Центр протидії дезінформації при РНБО України, пише УНН.
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"Після скоєних окупантами злочинів у Бучі Велика Британія заявила, що разом з іншими країнами збирає докази для МКС", - зазначає ЦПД.
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Так, зокрема, Франція та ЄС надають фінансову і технічну допомогу для документування розслідування злочинів рф в Україні.
У Центрі нагадують, що станом на 11 березня 41 країна позвалася до МКС щодо злочинів, скоєних в Україні. Цей суд розглядатиме індивідуальну кримінальну відповідальність путіна та інших російських чиновників.
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Також Україна позвалася до Міжнародного суду ООН, де розглядатиметься відповідальність держави росія. 16 березня Міжнародний суд ООН наказав рф зупинити війну проти України. Але москва відкинула звинувачення і відмовилась зупиняти “спецоперацію” на території держави.
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"Юристи попереджають: розслідування у суді може тривати від 1 до 3 років. Виходячи з кількості країн, зацікавлених у винесенні вироку рф, ймовірно, МКС та Міжнародний суд ООН не затягуватимуть процес", - зазначають у Центрі.
Раніше
Центр протидії дезінформації при РНБО України у неділю повідомив про маніпуляції у західному інформаційному просторі, які зокрема стосуються нещодавнього опитування Sunday Express за підтримки вашингтонського Інституту демократії.