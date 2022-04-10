Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив про маніпуляції під час опитування в США
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив про маніпуляції у західному інформаційному просторі, які зокрема стосуються нещодавнього опитування Sunday Express за підтримки вашингтонського Інституту демократії, пише УНН.
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Так, зазначають у ЦПД, Sunday Express за підтримки вашингтонського Інституту демократії опублікувало опитування, яке свідчить, що для Америки кращим варіантом було б усунення Байдена з посту (52%), ніж втрата путіним влади в росії (43%).
Повідомляється, що опитування підкріплюється аналізом результатів Патріка Башама, директора Інституту демократії, який стверджує, що "українська криза є тупим інструментом, який, тим не менше, може підняти рейтинги Байдена".
Цитата
"Чому це маніпуляція:
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