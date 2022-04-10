Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив про маніпуляції під час опитування в США

Деталі

Так, зазначають у ЦПД, Sunday Express за підтримки вашингтонського Інституту демократії опублікувало опитування, яке свідчить, що для Америки кращим варіантом було б усунення Байдена з посту (52%), ніж втрата путіним влади в росії (43%).

Повідомляється, що опитування підкріплюється аналізом результатів Патріка Башама, директора Інституту демократії, який стверджує, що "українська криза є тупим інструментом, який, тим не менше, може підняти рейтинги Байдена".

Цитата

"Чому це маніпуляція:

Питання поставлено некоректно. Очевидно, що американців насамперед хвилює політика уряду, а не те, що в росії.

До неупередженості Інституту є питання, оскільки Патрік Башам відомий своєю прихильністю до Трампа і після перемоги Байдена підтримав його хибні заяви про фальсифікацію виборів. Не виключено, що опитування зроблене на замовлення з метою дискредитації американського уряду", - зазначили у ЦПД, додавши, що, за даними Pew Research Center, 92% американців майже повністю або зовсім не довіряють путіну.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднив добірку фейків та маніпуляцій від росії за 9 квітня