Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднив добірку фейків та маніпуляцій від росії за 9 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 9 квітня, передає УНН.
Деталі
Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
· міноборони рф повідомляє, що "главарі українських нацистів" намагалися евакуюватися з Маріуполя, для чого було використано суховантаж "Апачі" під мальтійським прапором. Російський корабель відкрив артилерійський вогонь по судну, внаслідок чого воно спалахнуло". Таким чином, прикриваючись боротьбою з "нацистами", рф виправдовують власні воєнні злочини. Застерігаємо: це – маніпуляція!
· губернатор російської курської області повідомив, що "українські війська обстріляли з мінометів прикордонний пост в регіоні". Застерігаємо: це – дезінформація!
· Попри те, що українські війська не утримують заручників з числа цивільного населення, міноборони рф стверджує, що "націоналісти в Україні утримують в заручниках як живий щит 6362 іноземних громадян". Застерігаємо: це – фейк!
Нагадаємо
росія поширює фейк про застосування ЗСУ хлору та фосфору в Україні.