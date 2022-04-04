Росія поширює фейк про застосування ЗСУ хлору та фосфору в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Росія поширює фейк про застосування українськими військовими зброї з хлором та фосфором на сході та півдні України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.
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"Через прокремлівські спільноти у Telegram ворог просуває тезу про те, що "ЗСУ застосували хлор та фосфор на різних ділянках фронту (Херсонщина та Луганщина)". Це чергова спроба окупантів підготувати інформаційне поле для виправдання воєнних злочинів рф та намагання залякати населення на тлі передислокації окупаційних військ на Донбас та південь нашої країни", — ідеться у повідомленні.
Додамо
Як зазначили, подібну дезінформаційну кампанію у російських медіа зафіксовано 27 лютого для поширення паніки серед населення. Ворог повідомляв про начебто українські провокації з фосфором у Гостомелі
25 березня та 2 квітня окупанти використовували фосфор в ОРДЛО. Тоді кремлівські медіа намагались перекласти відповідальність за використання забороненої зброї на українські Збройні сили
Ворог і надалі вдаватиметься до провокацій, щоб спробувати виправдати у міжнародних судах вчинені на території України злочини проти людства.
Нагадаємо
Центр протидії дезінформації при РНБО України заявив, що мобільні крематорії, які рф везла в Україну, було призначено не для російських солдат.