Россия распространяет фейк о применении ВСУ хлора и фосфора в Украине

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"Через прокремлевские сообщества в Telegram враг продвигает тезис о том, что "ВСУ применили хлор и фосфор на разных участках фронта (Херсонщина и Луганщина)". Это очередная попытка оккупантов подготовить информационное поле для оправдания военных преступлений рф и попытки запугать население на фоне передислокации оккупационных войск на Донбасс и юг нашей страны", — говорится в сообщении.

Добавим

Как отметили, подобная дезинформационная кампания в российских медиа зафиксирована 27 февраля для распространения паники среди населения. Враг сообщал о якобы украинских провокациях с фосфором в Гостомеле

25 марта и 2 апреля оккупанты использовали фосфор в ОРДЛО. Тогда кремлевские медиа пытались переложить ответственность за использование запрещенного оружия на украинские Вооруженные силы

Враг и в дальнейшем будет прибегать к провокациям, чтобы попытаться оправдать в международных судах совершенные на территории Украины преступления против человечества.

Напомним

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявил, что мобильные крематории, которые рф везла в Украину, были предназначены не для российских солдат.