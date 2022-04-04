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Россия распространяет фейк о применении ВСУ хлора и фосфора в Украине

Киев • УНН

 • 159909 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Россия распространяет фейк о применении украинскими военными оружия с хлором и фосфором на востоке и юге Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Россия распространяет фейк о применении ВСУ хлора и фосфора в Украине

Цитата

"Через прокремлевские сообщества в Telegram враг продвигает тезис о том, что "ВСУ применили хлор и фосфор на разных участках фронта (Херсонщина и Луганщина)". Это очередная попытка оккупантов подготовить информационное поле для оправдания военных преступлений рф и попытки запугать население на фоне передислокации оккупационных войск на Донбасс и юг нашей страны", — говорится в сообщении.

Добавим

Как отметили, подобная дезинформационная кампания в российских медиа зафиксирована 27 февраля для распространения паники среди населения. Враг сообщал о якобы украинских провокациях с фосфором в Гостомеле

25 марта и 2 апреля оккупанты использовали фосфор в ОРДЛО. Тогда кремлевские медиа пытались переложить ответственность за использование запрещенного оружия на украинские Вооруженные силы

Враг и в дальнейшем будет прибегать к провокациям, чтобы попытаться оправдать в международных судах совершенные на территории Украины преступления против человечества.

Напомним 

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявил, что мобильные крематории, которые рф везла в Украину, были предназначены не для российских солдат.

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