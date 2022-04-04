Центр протидії дезінформації при РНБО: мобільні крематорії були не для російських солдатів, спалювати планували тіла цивільних

Деталі

У Центрі зауважили, що коментуючи різанину в Бучі, радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив у своєму Twitter, що російські війська везли в Україну мобільні крематорії, щоб приховати сліди своїх злочинів.

Інсинератор ИН-50.1К – мобільний крематорій призначений для утилізації людських залишків. В зв’язку з тим, що російське командування тривалий час звітувало про відсутність втрат, здавалося, що метою перебування крематоріїв на території України було спалювання трупів російських солдат, вказали у Центрі.

Цитата

"Насправді, щоб приховати сліди військових злочинів, російська армія планувала спалювати тіла загиблих цивільних осіб. Метод КДБ: «нет тела – нет дела». Під натиском ЗСУ, поспіхом втікаючи з Київської області, окупанти залишили трупи російських солдат та тіла закатованих українських громадян. Увесь світ побачив задокументовані злочини «русского мира». Ми не пробачимо, всі військові злочинці будуть покарані!" - вказали у ЦПД при РНБО.

Доповнення

За даними Офісу Генпрокурора, на Київщині виявили тіла 410 мирних жителів після відходу російських окупантів.