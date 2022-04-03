З території Київщини вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців - Генпрокурор

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 65093 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 75353 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 85233 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 90343 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 100687 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 152962 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71595 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 152423 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110119 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69539 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.4м/с
59%
Популярнi новини

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

14 квітня, 16:26 • 25271 перегляди

Як інновації змінюють стратегії бізнесу: про що говорили на IT Meets 2025

14 квітня, 16:27 • 9384 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

14 квітня, 16:58 • 14380 перегляди

Полонений громадянин Китаю заявив, що український командир врятував його від смерті після хіматаки

14 квітня, 17:42 • 11077 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

14 квітня, 18:10 • 15248 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 65093 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 152962 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 176141 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 152423 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 263589 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96947 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99499 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 44034 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47389 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61967 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

З території Київщини вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців - Генпрокурор

Київ • УНН

 • 116259 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. З території Київщини наразі вивезено 410 тіл вбитих мирних мешканців, за 1-3 квітня 140 з них вже оглянуто прокурорами та іншими фахівцями. Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає УНН.

З території Київщини вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців - Генпрокурор

Цитата

"На звільнених територіях Київщини — надважливі докази жорстоких воєнних злочинів рф. Це пекло, яке треба задокументувати, щоб покарати нелюдів, які влаштували його на нашій землі. Підкреслю, притягнути до відповідальності в національних, і в міжнародних судах", - йдеться в повідомленні.

Деталі

З перших днів війни Офіс Генпрокурора спільно з СБУ працюють над кримінальним провадженням за фактом вчинення політичним та військовим керівництвом російської федерації геноциду українського народу. Особлива увага приділяється найбільш масовим руйнуванням у Маріуполі, населених пунктах Київської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Луганської та Донецької областей.

Вся звільнена від окупантів територія поділена на квадрати, в кожному з яких працють слідчо-оперативні групи з прокурорів, слідчих та оперативних співробітників Нацполу. До проведення оглядів місць подій залучаються інспектори-криміналісти, вибухотехніки, кінологи, судово-медичні експерти чи лікарі.

"Попереду цих команд завжди ДСНС - вороги замінували міста і села, залишилось багато не здетонованих боєприпасів, вони залишили "розтяжки" навіть на трупах місцевих", - зазначила Генпрокурор.

Для проведення першочергових слідчих дій на території тільки Бучанського району зараз залучено понад 50 співробітників Нацполіції та прокурорів. Аналогічна робота також розгортається у всіх звільнених населених пунктах Київської та Чернігівської області.

Паралельно відбувається робота з місцевим населенням, пошук свідків, потерпілих, збір фото і відеодоказів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$65.10
Bitcoin
$84,896.00
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,227.56
Ethereum
$1,631.41