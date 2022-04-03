З території Київщини вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців - Генпрокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. З території Київщини наразі вивезено 410 тіл вбитих мирних мешканців, за 1-3 квітня 140 з них вже оглянуто прокурорами та іншими фахівцями. Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає УНН.
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"На звільнених територіях Київщини — надважливі докази жорстоких воєнних злочинів рф. Це пекло, яке треба задокументувати, щоб покарати нелюдів, які влаштували його на нашій землі. Підкреслю, притягнути до відповідальності в національних, і в міжнародних судах", - йдеться в повідомленні.
Деталі
З перших днів війни Офіс Генпрокурора спільно з СБУ працюють над кримінальним провадженням за фактом вчинення політичним та військовим керівництвом російської федерації геноциду українського народу. Особлива увага приділяється найбільш масовим руйнуванням у Маріуполі, населених пунктах Київської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Луганської та Донецької областей.
Вся звільнена від окупантів територія поділена на квадрати, в кожному з яких працють слідчо-оперативні групи з прокурорів, слідчих та оперативних співробітників Нацполу. До проведення оглядів місць подій залучаються інспектори-криміналісти, вибухотехніки, кінологи, судово-медичні експерти чи лікарі.
"Попереду цих команд завжди ДСНС - вороги замінували міста і села, залишилось багато не здетонованих боєприпасів, вони залишили "розтяжки" навіть на трупах місцевих", - зазначила Генпрокурор.
Для проведення першочергових слідчих дій на території тільки Бучанського району зараз залучено понад 50 співробітників Нацполіції та прокурорів. Аналогічна робота також розгортається у всіх звільнених населених пунктах Київської та Чернігівської області.
Паралельно відбувається робота з місцевим населенням, пошук свідків, потерпілих, збір фото і відеодоказів.