С территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей - Генпрокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. С территории Киевской области сейчас вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает УНН.
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"На освобожденных территориях Киевской области - сверхважные доказательства жестоких военных преступлений рф. Это ад, который надо задокументировать, чтобы наказать нелюдей, устроивших его на нашей земле. Подчеркну, привлечь к ответственности в национальных, и в международных судах", - говорится в сообщении.
Детали
С первых дней войны Офис Генпрокурора совместно с СБУ работают над уголовным производством по факту совершения политическим и военным руководством российской федерации геноцида украинского народа. Особое внимание уделяется наиболее массовым разрушением в Мариуполе, населенных пунктах Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Луганской и Донецкой областей.
Вся освобожденая от оккупантов территория поделена на квадраты, в каждом из которых работают следственно-оперативные группы из прокуроров, следователей и оперативных сотрудников Нацпола. К проведению осмотров мест событий привлекаются инспекторы-криминалисты, взрывотехники, кинологи, судебно-медицинские эксперты или врачи.
"Впереди этих команд всегда ГСЧС - враги заминировали города и села, осталось много не сдетонированных боеприпасов, они оставили "растяжки" даже на трупах местных", - отметила Генпрокурор.
Для проведения первоочередных следственных действий на территории только Бучанского района сейчас привлечено более 50 сотрудников Нацполиции и прокуроров. Аналогичная работа также разворачивается во всех освобожденных населенных пунктах Киевской и Черниговской области.
Параллельно происходит работа с местным населением, поиск свидетелей, потерпевших, сбор фото и видеодоказательств.