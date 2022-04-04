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Центр противодействия дезинформации при СНБО: мобильные крематории были не для российских солдат, сжигать планировали тела гражданских

Киев • УНН

 • 563282 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявил, что мобильные крематории, которые во время вторжения рф везла в Украину, предназначались не для российских солдат, пишет УНН.

Центр противодействия дезинформации при СНБО: мобильные крематории были не для российских солдат, сжигать планировали тела гражданских

Детали

В Центре отметили, что комментируя резню в Буче, советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил в своем Twitter, что российские войска везли в Украину мобильные крематории, чтобы скрыть следы своих преступлений.

Инсинератор ИН-50.1К - мобильный крематорий предназначен для утилизации человеческих остатков. В связи с тем, что российское командование длительное время отчитывалось об отсутствии потерь, казалось, что целью пребывания крематориев на территории Украины было сжигание трупов российских солдат, указали в Центре.

Цитата

"На самом деле, чтобы скрыть следы военных преступлений, российская армия планировала сжигать тела погибших гражданских лиц. Метод КГБ: "нет тела - нет дела". Под натиском ВСУ, спешно убегая из Киевской области, оккупанты оставили трупы российских солдат и тела замученных украинских граждан. Мы не простим, все военные преступники будут наказаны!" - указали в ЦПД при СНБО.

Дополнение

По данным Офиса Генпрокурора, в Киевской области обнаружили тела 410 мирных жителей после отхода российских оккупантов.

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