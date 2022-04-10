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Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил о манипуляциях во время опроса в США

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил о манипуляции в западном информационном пространстве, которые в частности касаются недавнего опроса Sunday Express при поддержке вашингтонского Института демократии, пишет УНН.

Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил о манипуляциях во время опроса в США

Детали

Так, отмечают в ГПД, Sunday Express при поддержке вашингтонского Института демократии опубликовало опрос, который свидетельствует, что для Америки лучшим вариантом было бы устранение Байдена с поста (52%), чем потеря путиным власти в россии (43%).

Сообщается, что опрос подкрепляется анализом результатов Патрика Башама, директора Института демократии, который утверждает, что "украинский кризис является тупым инструментом, который, тем не менее, может поднять рейтинги Байдена".

Цитата

"Почему это манипуляция:

  • Вопрос поставлен некорректно. Очевидно, что американцев прежде всего волнует политика правительства, а не то, что в россии.
  • К беспристрастности Института есть вопросы, поскольку Патрик Башам известен своей благосклонностью к Трампу и после победы Байдена поддержал его ложные заявления о фальсификации выборов. Не исключено, что опрос сделан на заказ с целью дискредитации американского правительства", - отметили в ГПД, добавив, что, по данным Pew Research Center, 92% американцев почти полностью или совсем не доверяют путину.

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