Японія просить МКС розслідувати воєнні злочини у Київській області після відходу окупантів

Цитата

"Вбивство цих невинних мирних жителів є воєнним злочином, і наша країна звернулася до Міжнародного кримінального суду з проханням розслідувати це. Я вважаю, що росія повинна бути притягнута до суворої відповідальності", - сказав Кісіда журналістам.

Деталі

У понеділок Кісіда висловив шок і занепокоєння у відповідь на "жахливі звірства", вчинені проти мирного населення України в місті Буча на околиці Києва.

Контекст

Фотографії тіл на вулицях у Бучі з’явилися на вихідних після відходу російських військ з цього району, що спонукало Президента України Володимира Зеленського закликати припинити російські воєнні злочини.