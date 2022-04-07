Японія просить МКС розслідувати воєнні злочини у Київській області після відходу окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Японія звернулася до Міжнародного кримінального суду (МКС) з проханням розслідувати вбивство цивільних осіб у Київській області росією як можливий воєнний злочин, заявив у вівторок прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда, пише УНН з посиланням на CNN.
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"Вбивство цих невинних мирних жителів є воєнним злочином, і наша країна звернулася до Міжнародного кримінального суду з проханням розслідувати це. Я вважаю, що росія повинна бути притягнута до суворої відповідальності", - сказав Кісіда журналістам.
Деталі
У понеділок Кісіда висловив шок і занепокоєння у відповідь на "жахливі звірства", вчинені проти мирного населення України в місті Буча на околиці Києва.
Контекст
Фотографії тіл на вулицях у Бучі з’явилися на вихідних після відходу російських військ з цього району, що спонукало Президента України Володимира Зеленського закликати припинити російські воєнні злочини.