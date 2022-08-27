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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Через Крым на юг перебрасывают российских добровольцев - СМИ

Киев • УНН

 • 127745 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Через Крым на территорию оккупированных территорий юга Украины перебрасывают военнослужащих российских добровольческих батальонов. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Через Крым на юг перебрасывают российских добровольцев - СМИ

Детали

"В колонне было десять автомобилей, из них семь перевозили личный состав, а три – автомобильное топливо. На лобовом стекле автомобилей были таблички с надписью "БАРС", - пишет издание со ссылкой на видео, присланное в редакцию проекта Радио Свобода "Крым.Реалии".

Как сообщается, "мобилизация в россии до сих пор не объявлена и батальоны БАРС формируются фактически из добровольцев".

Напомним

Накануне очевидцы сообщили о движении в Крым эшелона с тяжелой военной техникой рф.

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