Через Крым на юг перебрасывают российских добровольцев - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Через Крым на территорию оккупированных территорий юга Украины перебрасывают военнослужащих российских добровольческих батальонов. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
Детали
"В колонне было десять автомобилей, из них семь перевозили личный состав, а три – автомобильное топливо. На лобовом стекле автомобилей были таблички с надписью "БАРС", - пишет издание со ссылкой на видео, присланное в редакцию проекта Радио Свобода "Крым.Реалии".
Как сообщается, "мобилизация в россии до сих пор не объявлена и батальоны БАРС формируются фактически из добровольцев".
Напомним
Накануне очевидцы сообщили о движении в Крым эшелона с тяжелой военной техникой рф.