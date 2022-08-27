Через Крым на юг перебрасывают российских добровольцев - СМИ

Детали

"В колонне было десять автомобилей, из них семь перевозили личный состав, а три – автомобильное топливо. На лобовом стекле автомобилей были таблички с надписью "БАРС", - пишет издание со ссылкой на видео, присланное в редакцию проекта Радио Свобода "Крым.Реалии".

Как сообщается, "мобилизация в россии до сих пор не объявлена и батальоны БАРС формируются фактически из добровольцев".

Напомним

Накануне очевидцы сообщили о движении в Крым эшелона с тяжелой военной техникой рф.