Через Крим на південь перекидають російських добровольців - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Через Крим на територію окупованих територій півдня України перекидають військовослужбовців російських добровольчих батальйонів. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
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"У колоні було десять автомобілів, із них сім перевозили особовий склад, а три – автомобільне паливо. На лобовому склі автомобілів були таблички з написом "БАРС", - пише видання з посиланням на відео, що надіслали до редакції проекту Радіо Свобода "Крим.Реалії".
Як повідомляється, "мобілізація в росії досі не оголошена і батальйони БАРС формуються фактично з добровольців".
Нагадаємо
Напередодні очевидці повідомили про рух до Криму ешелону із важкою військовою технікою рф.