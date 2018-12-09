Из-за ДТП в мире за год погибли 1,35 млн человек

"Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) продолжает расти, составляя 1,35 миллиона случаев смерти в год. На сегодняшний день травмы в результате ДТП являются основной причиной смерти детей и молодых людей в возрасте 5-29 лет", - говорится в новом докладе ВОЗ.

Отмечают, что риск смерти в результате ДТП в странах с низким уровнем дохода по-прежнему в три раза превышает аналогичный показатель в странах с высоким уровнем дохода. Самые высокие показатели наблюдаются в Африке (26,6 случая на 100 000 человек), а самые низкие - в Европе (9,3 случая на 100 000 человек).

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Различия в уровнях смертности в результате ДТП отражены также в разбивке по типам пользователей дорог. В глобальных масштабах на пешеходов и велосипедистов приходится 26% всех случаев смерти в результате ДТП, причем этот показатель достигает 44% в Африке и 36% в Восточном Средиземноморье. На мотоциклистов и их пассажиров приходится 28% всех случаев смерти в результате ДТП, но в некоторых регионах этот показатель выше - так, например, в Юго-Восточной Азии он составляет 43%, а в Западной части Тихого океана - 36%.

Отмечают, что несмотря на рост общего числа случаев смерти, коэффициенты смертности по отношению к численности населения мира за последние годы стабилизировались. Это позволяет предполагать, что меры, принимаемые в некоторых странах со средним и высоким уровнем дохода, способствуют смягчению ситуации.

Как сообщал УНН ранее, за первое полугодие в Украине совершено 68 000 ДТП.