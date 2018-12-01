Пасажирський поїзд врізався у вантажівку на переїзді

"Сьогодні, 1 грудня, об 11:11 на регульованому переїзді з черговим працівником 58 км перегону Коробочкине – Чугуїв, що на Харківщині, сталося зіткнення поїзда №46 Лисичанськ – Ужгород з вантажним автомобілем МАN. Водій вантажівки виїхав на переїзд при справно працюючій звуковій і світловій сигналізації у момент закриття шлагбаумів та заглох на переїзді. Машиніст застосував екстрене гальмування, але запобігти зіткненню не вдалось", - зазначила прес-служба компанії.

При цьому в УЗ додали, що внаслідок зіткнення вантажівки з поїздом ніхто не постраждав. Однак автомобіль відновленню не підлягає. Поїзд №46 Лисичанськ – Ужгород з допоміжним локомотивом із затримкою на 3 год. 20 хв. відправився за маршрутом.

Також через ДТП на кілька годин було затримано у дорозі вантажні поїзди: №2455, №2642,№ 3501. Правоохоронні органи проводять розслідування причин аварії.

Нагадаємо, у Стрийському районі Львівської області вантажний потяг уночі 29 жовтня збив 17-річного підлітка.

Також нагадаємо, один з поїздів-експресів, які відучора курсують маршрутом "Залізничний вокзал "Київ" - аеропорт "Бориспіль" і назад, уже на другий день після запуску зламався.