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Пассажирский поезд врезался в грузовик на переезде

Пассажирский поезд врезался в грузовик на переезде

Киев  •  УНН

 • 30277 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Сегодня на регулируемом переезде произошло столкновение пассажирского поезда с грузовым автомобилем - обошлось без жертв. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает УНН.

"Сегодня, 1 декабря, в 11:11 на регулируемом переезде с дежурным работником 58 км перегона Коробочкино - Чугуев в Харьковской области произошло столкновение поезда №46 Лисичанск - Ужгород с грузовым автомобилем МАN. Водитель грузовика выехал на переезд при исправно работающей звуковой и световой сигнализации в момент закрытия шлагбаумов и заглох на переезде. Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение не удалось", - отметила пресс-служба компании.

При этом в УЗ добавили, что в результате столкновения грузовика с поездом никто не пострадал. Однако автомобиль восстановлению не подлежит. Поезд №46 Лисичанск - Ужгород со вспомогательным локомотивом с задержкой на 3 часа 20 мин. отправился по маршруту.

Также из-за ДТП на несколько часов был задержаны в пути грузовые поезда: №2455, №2642, № 3501. Правоохранительные органы проводят расследование причин аварии.

Напомним, в Стрыйском районе Львовской области грузовой поезд ночью 29 октября сбил 17-летнего подростка.

Также напомним, один из поездов-экспрессов, которые со вчерашнего дня курсируют по маршруту "Железнодорожный вокзал "Киев" - аэропорт "Борисполь" и обратно, уже на второй день после запуска сломался.

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