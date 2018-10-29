На Львівщині вантажний потяг збив підлітка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Стрийському районі Львівської області вантажний потяг уночі 29 жовтня збив 17-річного підлітка. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомленя прес-служби Департаменту з питань захисту цивільного населення Львівської обласної державної адміністрації.
"29 жовтня о 00:05 год. на перегоні “Ходовичі-Стрий” вантажним поїздом № 3001 сполученням “Стрий-Ходорів” було травмовано (ампутація двох ніг) місцевого мешканця 2001 року народження. Каретою швидкої медичної допомоги травмованого доставлено у Стрийську ЦРЛ. Обставини події з’ясовуються", - сказано у повідомлені.
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Як повідомляв УНН, у Мостиському районі Львівської області стався нещасний випадок на залізниці.
Нагадаємо, потяг травмував нетверезого чоловіка у Львівській області. Попередньо, той заснув на колії.